Teatro: gli spettacoli di dicembre da non perdere

Tanti musical, l'opera, la comicità e i grandi classici di Natale e Capodanno: fittissimo il calendario di questo mese per il teatro. Tutti i palchi della città hanno infatti in serbo tantissime belle produzioni, ognuna per ogni gusto.

Ecco gli spettacoli imperdibili di dicembre: Mamma Mia! Il musical

Torna al Teatro EuropAuditorium Mamma Mia!, il musical dei record firmato Massimo Romeo Piparo. Sul palco Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre amatissimi protagonisti maschili, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini e di un cast di oltre 30 artisti con le splendide musiche degli ABBA con l'Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello.

Don Giovanni al Teatro Comunale

Don Giovanni è la seconda tappa della collaborazione artistica tra Mozart e il librettista Lorenzo da Ponte, dopo Le Nozze di Figaro e prima di Così fan tutte. Singolare commistione di commedia e dramma, quest’opera travolgente, che debuttò a Praga nel 1787, ha sempre rapito e incantato il pubblico grazie alla sapienza drammaturgica della storia e all’invenzione melodica “a servizio” di un protagonista affascinante per la sua estrema complessità psicologica, la cui rappresentazione teatrale ammette una grande varietà di soluzioni interpretative. Nuova produzione del TCBO con il Festival di Aix-en-Provence, Opéra National de Lorraine, Théâtres de la Ville de Luxembourg. Dal 15 al 23 dicembre 2018.