Un fine settimana tra libri e sguardi verso il cielo al Teatro Testoni Ragazzi. Si parte venerdì 23 marzo alle 21.00 è in scena “Sei Biblioteche”, spettacolo consigliato dagli 11 anni, in occasione della Bologna Children’s Book Fair. Sabato 24 e domenica 25 marzo torna “Viaggio di una nuvola”, per chi ha da 1 a 4 anni. Domenica 25 marzo alle 16.30 è sul palco “Il Volo” per un pubblico dai 4 agli 8 anni.

Continuano gli appuntamenti e gli spettacoli per tutte le età al Teatro Testoni Ragazzi, con un occhio di riguardo all’inizio di BOOM! Crescere nei libri, il calendario di appuntamenti che attraversa la città in occasione della Bologna Children’s Book Fair.

Venerdì 23 marzo alle 21.00 è in scena “Sei Biblioteche” del Gruppo Laboratorio Inizio Tassativo, rivolto a chi ha più di 11 anni. Lo spettacolo, liberamente ispirato all’omonimo libro di Zoran Zivkovic, è un viaggio assurdo attraverso luoghi tanto diversi quanto bizzarri, dove gli unici protagonisti sono i libri. Libri letti e vissuti, raccontati in piccole storie collegate tra loro da un filo: la ricerca da parte degli attori di una storia che piaccia a tutte le persone in scena, per raccontarlo attraverso il teatro. Uno spettacolo divertente per trascinare i ragazzi nel mondo della lettura, uno spazio-tempo dove possono succedere cose incredibili. Il titolo è proposto nell’ambito di “BOOM! Crescere nei libri”, il programma collaterale realizzato in occasione di Bologna Children’s Book Fair 2018.

Sabato 24 marzo alle 16.30 e domenica 25 marzo alle 10.30 i bambini da 1 a 4 anni e le loro famiglie potranno assistere a “Viaggio di una nuvola”, spettacolo de La Baracca-Testoni Ragazzi.

Le nuvole in cielo non stanno mai ferme, si muovono veloci e ci guardano dall’alto. Gli piace andare dalla campagna al deserto, ma anche fermarsi sopra la tua testa e raccontare una storia sulle forme e i colori dei paesaggi, visti da lassù.

Domenica 25 marzo alle 16.30 arriva sul palco “Il Volo”, uno stralunato omaggio a Gustav Mesmer, l’Icaro di Lautertal che tentò di realizzare una bicicletta in grado di volare. Lo spettacolo, dedicato al pubblico tra i 4 e gli 8 anni ci porta nella discarica dove vivono Gustavo, costruttore di macchine speciali, e Gioacchino, che sogna di volare col solo aiuto del vento. È così che Gioacchino trascinerà Gustavo a scoprire la forza delle correnti d’aria, mentre Gustavo insegnerà all’amico l’efficacia della meccanica.

Insieme, aiutati dalla forza del desiderio e dell’immaginazione, costruiranno una macchina volante… ma riusciranno a spiccare il volo?

Biglietteria: aperta dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle 19.00, e a partire da un’ora prima dell’inizio di ogni spettacolo. Tel. 051/4153800. È possibile acquistare i biglietti online a questo link.

Per informazioni: 051/4153700 dal martedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 17.00; informazioni@testoniragazzi.it. La stagione completa e tutte le attività del teatro sono disponibili su www.testoniragazzi.it.

