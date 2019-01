Per la prima giornata di ritorno la Progresso Matteiplast organizza il Teddy Bear Toss, una bellissima iniziativa benefica dedicata ai bambini dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, grazie alla collaborazione dell’Associazione “ANSABBIO”.

I protagonisti siete voi tifosi!!

Infatti l’evento consiste nel lanciare in campo al primo canestro i peluche che porterete voi da casa da donare in beneficenza.



Sarà una stupenda giornata di sport e beneficenza da vivere con noi.

Non mancate e portate più’ peluche possibili.