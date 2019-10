TEDxBologna: una serata dedicata alle idee

TEDxBologna celebra l'unicità. Speaker selezionati di vari campi della scienza presentano un loro progetto originale e dirompente in solo 18 minuti. Sabato 19 ottobre 2019 il Teatro Manzoni si riempie di idee nuove che meritano di essere condivise: dall’ingegnere italiana che costruisce ponti sottomarini in Norvegia, all’astrofisico che fotografa i buchi neri nello spazio. Biglietti disponibili online.



Bologna, 11.10.2019. Sono dieci i partecipanti della nona edizione di TEDxBologna e vengono da tutte le parti d'Italia e anche dall'estero. I loro progetti sono così vari come gli speaker stessi, esperti in campi diversi come la tecnologia, l'ingegneria, l'imprenditorialità, l’impatto sociale e l’astronomia. Di quest'ultima disciplina parla sul palco l’astrofisico Ciriaco Goddi - coinvolto nel progetto Black Hole Cam che ha scattato le prime immagini dei buchi neri nello spazio.



L'ingegnere Arianna Minoretti illustra il progetto del “ponte di Archimede” in

Norvegia, un ponte galleggiante sottomarino che collega i fiordi. Federico Matteri, Q-Ambassador di IBM, spiega il funzionamento e le opportunità dei nuovi Quantum Computer, computer basati su una tecnologia radicalmente nuova con capacità di calcolo elevatissime. Il programma e tutti gli speaker sono online sul sito di TEDxBologna INEDITO.



Quest’anno, TEDxBologna è inedito di nome e di fatto: per la prima volta in Italia, un evento TEDx con almeno due edizioni si svolgerà di sabato sera, e quale città migliore poteva ospitarlo se non Bologna, culla dell'università occidentale e dell’innovazione in diversi campi? L’evento INEDITO vuole essere l’occasione per u n sabato sera alternativo, all’insegna di tematiche importanti, come l’astrofisica e l’ingegneria, mantenendo però un’atmosfera piacevole di condivisione che contraddistingue gli eventi firmati TEDxBologna.



Andrea Pauri, curatore dell’evento, spiega la scelta del tema INEDITO: “ Tutti noi nasciamo unici, ma ci omologhiamo per convenienza , per convenzione e per paura. Proprio questa paura rischia di frenare il nostro percorso creativo verso la realizzazione di quello che potremmo diventare. Siamo esseri inediti, in attesa di svelarci al mondo. " TEDxBologna 2019 valorizza l’INEDITO, quel potenziale che ogni essere umano possiede e che gli speaker esercitano ogni giorno come forza propulsiva di creatività. Presentano le loro idee perché siano di ispirazione e spingano ciascuno a superare sé

stesso ed i suoi limiti.



Per la nona volta TEDxBologna porta idee innovative nella capitale emiliana. Dal 2011 si svolge almeno un evento TEDxBologna all'anno, dedicato sempre ad un tema attuale. L'ultima edizione, svoltasi il 25 giugno 2019, s'incentrava sull'intelligenza artificiale. I biglietti per TEDxBologna INEDITO sono acquistabili sul sito tedxbologna.com e partono da 20 euro.