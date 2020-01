Tempus Spiritus: mostra personale di Anna Rosati

Tempus Spiritus è una personale di fotografia di Anna Rosati, curata da Azzurra Immediato, in cui l’altrove, messo in scena, descrive e sublima la fugace caduta del tempo, nella sua monumentale decadenza. Il ruolo di vita come ‘infinito apparato effimero’ ha generato nell’uomo la necessità di costruire architetture e simbologie atte a accogliere e trattenere ciò che passa, inafferrabilmente.

Ecco, dunque, che il canto eterno dello spirito, Anna Rosati lo drammatizza secondo una indagine che, in uno dei luoghi dello spirito per antonomasia, la Certosa Monumentale di Bologna, propone una riflessione ideale, abbandonando il carattere prettamente nefasto e soffermandosi, al contrario, sul concetto di pathos spirituale. Le foto sono istanti di un itinerario estetico del luogo e dello spazio abitato dal lirismo del tempo, in una immaginifica indeterminazione.



La mostra, selezionata nell’ambito di Art City 2020, il circuito urbano di ArteFiera Bologna, sarà ospitata in un affascinante luogo, il raffinato Gil & Bert, nel centro della città, a ridosso dell’antico ghetto ebraico.



Organizzatore: Gil & Bert

Data: dal 25 al 28 gennaio 2020

Vernice: 25 gennaio, ore 19.00

Location: Gil & Bert, Piazza S. Martino, 4/F, 40126 Bologna

Info: tel. 051 354 7811

Orario: 8 – 21.00

entrata libera