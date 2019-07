"La tenda in Giardino": spettacoli, laboratori e bolle di sapone!

"La tenda in Giardino" è un evento a cura di Wanda Circus: spettacoli e laboratori per bambini a Villa Serena. Si va avanti da giovedì a domenica a entrata libera e uscita a cappello. Dalle 18,00 alle 21,30, ecco il programma: ore 18,00 GIOCHIAMO CON LE BOLLE DI SAPONE; ore 20,30 LOS MARAVILLIAS.

Tre improbabili clown camerieri cercheranno di servirvi una merenda inaspettata. assolutamente da non perdere.

Tutto accompagnato da zucchero filato e crepes e possibilità di cenare a Villa Serena.