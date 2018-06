Tendata d'estate: una notte speciale per bimbi e famiglie

Un evento speciale dedicato a tutte le famiglie!

Sabato 30 giugno ci trasferiamo nel parco della piscina per una notte in tenda sotto le stelle.

Ritrovo dalle 18 in piscina per la registrazione, il montaggio delle tende e la cena al sacco in compagnia nel parco. Ognuno dovrà provvedere autonomamente alla cena, sono vietate bottiglie e contenitori di vetro per motivi di sicurezza.



Alle 21.30 FAVOLE SOTTO LE STELLE a cura di Simona Zavaglia.

La vasca sarà aperta per il bagno notturno fino alle ore 23.



Per tutti i partecipanti sarà compreso il biglietto di ingresso in piscina per la domenica 1 luglio.



Il biglietto comprende l’ingresso in piscina per la serata e per l‘intera giornata di domenica 1 luglio. La tariffa è di 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini fino a 11 anni compresi.

E’ necessario avere la propria tenda, sacco a pelo e occorrente personale per la notte. Lo spazio tende va liberato entro le ore 8 della domenica mattina.

L’ingresso è consentito soltanto ai maggiorenni o ai minorenni accompagnati dai familiari.

Evento a numero chiuso, la prenotazione è obbligatoria.