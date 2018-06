"I Suoni degli Angeli": da Teresa de Sio a Vito

Comincia venerdì 29 giugno 2018 la ottava edizione della rassegna di musica e teatro "I Suoni degli Angeli", che l'associazione Il Giardino degli Angeli Onlus offre al territorio durante l'estate, al fine di raccogliere fondi a favore di progetti di ricerca rivolti a bambini gravemente malati. Nella serata di debutto della rassegna, che apre con una prima parte completamente dedicata alla musica al femminile, si esibiranno Roberta Di Mario e Paola Angeli con due concerti al pianoforte di sicuro impatto. Roberta Di Mario presenterà "Illegacy", fra il jazz e l'ambient, mentre Paola Angeli suonerà i suoi "Luoghi dell'Anima". Mercoledì 4 luglio sarà la volta di un graditissimo, e molto richiesto, ritorno a "I Suoni degli Angeli". Sul palco di via Tosi si esibirà, infatti, Cecilia con le sue arpe, dopo l'esperienza sanremese a supporto di Max Gazzè. A chiudere la prima parte della rassegna, lunedì 9 luglio, toccherà a Teresa De Sio e al suo progetto "Il Pensiero Meridiano", che porta in giro per i teatri italiani con Sasà Flauto, Pasquale Angelini e Vittorio Longobardi.



La rassegna proseguirà poi martedì 21 agosto con uno spettacolo di arte varia dal titolo "Musica, ballo e comicità in giardino". La serata si aprirà con un dj set a cura di Cita al termine del quale salirà sul palco il Quintetto Psichedelico, composto da Roberto "Red" Rossi, Maurizio Piancastelli, Silvia Donati, Paolo Caruso e Daniele Santimone. A seguire si esibiranno gli Stree Tango, in uno spettacolo fra musica e danza. La serata, offerta dal Dalfiume Group, si concluderà con la comicità di Davide Dalfiume e dei suoi ospiti. Venerdì 24 agosto il Giardino degli Angeli ospiterà lo spettacolo di Duilio Pizzocchi e il suo folle cabaret, durante il quale presenterà i suoi numerosi personaggi che già hanno calcato, con successo, le tavole de "I Suoni degli Angeli". Il giorno seguente, sabato 25 agosto, torna sul palco del Giardino degli Angeli Massimo Priviero, in tournée per la presentazione del suo nuovo album dal titolo "All'Italia". A chiudere la ottava edizione della rassegna ci penserà, martedì 28 agosto, Vito per raccontare le "Storie della Bassa" di Maurizio Garuti.



Il Giardino degli Angeli si trova a Castel San Pietro Terme (BO), in via Tosi (Zona Stadio)



Gli spettacoli di luglio avranno inizio alle ore 21.15



Gli spettacoli di agosto avranno inizio alle ore 20.45



In caso di maltempo tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Cassero, via Matteotti 1, Castel San Pietro Terme.



L'ingresso è a offerta libera. Tutto il programma sarà sempre consultabile sul sito della rassegna: www.isuonidegliangeli.it