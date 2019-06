Terrace: Khalab porta in versione live le sue suggestioni afrofuturiste

Nel calore dell’estate che avanza, il Teatro Comunale di Bologna diventa la location perfetta per far dialogare mondi diversi che nell’incontro musicale trovano la loro sublimazione. Il 13 Giugno torna Terrace, evento inaugurale della stagione della La Terrazza del Teatro Comunale di Bologna, dove esplorare contaminazioni fra generi e scoprire i classici di domani.

Già ospite di ROBOT 06, Khalab porta in versione live le sue suggestioni afrofuturiste, per uno show che vi catapulterà dalle profondità della giungla verso direzioni cosmiche. Il suono di Khalab è senza compromessi: oscuro, sciamanico, profondo e ricco di groove, punto di incontro fra percussioni africane ed elettronica colorata da vivaci pennellate jazz. Nell’estate 2018 è uscito “Black Noise 2084”, album nato da un meticoloso lavoro di ricerca, selezione e campionamento compiuto nell’archivio del Royal Museum For Central Africa di Bruxelles, e che ospita al suo interno collaborazioni con musicisti e produttori del calibro di Moses Boyd, Shabaka Hutchings e Clap! Clap!. Il disco ha raccolto recensioni entusiaste da numerosi media del settore, come ricordiamo BBC, NTS Radio, Dj Mag e The Wire. Maestri di cerimonie saranno i nostri resident RBT Sound System.

Terrace fa parte di Bologna Estate 2019, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.