Il tesoro degli Ashanti. Viaggio in Ghana di Francesca Giommi

La scrittrice Francesca Giommi presenta Il tesoro degli Ashanti. Viaggio in Ghana (Aras Edizioni).

L'autrice ne parla con Pier Maria Mazzola di Africa Rivista.





mercoledì 13 marzo, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna





IL LIBRO: In un torrido pomeriggio di fine luglio, Isabel parte dall’aeroporto di Bologna con la sua treccia color miele, lo zaino in spalla e l’inseparabile Rough Guide per il tanto sognato viaggio di

laurea, destinazione Ghana, Africa occidentale. L’avventura che la attende ridefinirà le confuse idee accumulate durante gli anni di studio sul continente africano e i suoi abitanti, facendole attraversare l’intero paese su scassati tro-tro e travolgendola in un turbinio di suoni e colori, sapori e odori. Nel giorno dell’Emancipazione, tra l’euforia generale dei festeggiamenti, Isabel ritrova John, compagno americano dei tempi del college, sorridente e statuario nel suo abito ashanti tradizionale, che la condurrà per mano in una serie di indimenticabili incontri ed esperienze, risvegliando sopite emozioni...





L'AUTRICE: Dottore di Ricerca in letterature postcoloniali, africane e di migrazione, Francesca Giommi ha pubblicato saggi, interviste e recensioni in volumi, miscellanee e riviste nazionali e internazionali, è autrice di una monografia sulla letteratura Black British e collabora con L’Indice, Il Tolomeo e Il Manifesto. Viaggiatrice e lettrice appassionata, ama girare il mondo, ascoltarne le voci, ammirarne i volti, gli usi e i costumi e raccontarne piccoli frammenti. Attualmente vive e lavora come guida turistica nel Montefeltro, all’estremità nord delle Marche, tra le dolci colline dei duchi di Urbino, le vestigia romane dell’antica Consolare Flaminia e le falesie del Parco Naturale San Bartolo, narrando le meraviglie del suo “angolo di mondo”.