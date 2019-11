Giornata mondiale contro l’HIV: un test sicuro, anonimo e gratuito

Il 30 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.00 in occasione della giornata mondiale contro l’HIV gli infermieri dell’ausl di Bologna propongono il test rapido Hiv sicuro, anonimo e gratuito in tutte le case della salute di Bologna e provincia. Durante l’evento verranno fornite informazioni in merito all’infezione Hiv e verranno distribuiti gadget per la prevenzione. È presente personale per counseling sul tema hiv e prevenzione. Il test a responso rapido ( 20 min) totalmente affidabile e sicuro si effettua su una piccola goccia di sangue prelevata tramite una puntura indolore su polpastrello. Non serve prenotazione.