Testamento biologico e fine vita: un incontro per fare chiarezza

Sabato 10 marzo 2018, dalle 9:30 alle 12:30, in Piazza Maggiore 6 a Bologna, presso la Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio si terrà il convegno divulgativo “Testamento Biologico e Fine Vita: facciamo chiarezza”.



L’obiettivo del convegno è fare innanzitutto chiarezza sulla Legge 22 dicembre 2017, n. 219 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, su come vadano compilate e depositate le DAT, sul ruolo del medico e del consenso informato.



Il convegno permetterà, inoltre, di distinguere tra cure palliative, interruzione delle cure, cure di fine vita, sedazione palliativa profonda, eutanasia, suicidio assistito; termini fin troppo spesso confusi.



Nel corso della mattinata, infatti, interverranno:

- Carla Faralli

Professoressa Ordinaria di Filosofia del Diritto nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, direttrice del Centro interdipartimentale di ricerca in storia del diritto, filosofia e sociologia del diritto e informatica giuridica “A. Gaudenzi e G. Fassò” (CIRSFID)



- Stefano Canestrari

Professore Ordinario di Diritto Penale nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. Titolare dell’insegnamento di Biodiritto penale nel corso di laurea in Giurisprudenza.



- Carlo Bottari

Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna. Titolare dell’insegnamento di Diritto Sanitario nel Corso di Laurea in Infermieristica.



- Valter Vecellio

Giornalista professionista, vice-caporedattore del TG2. In passato è stato, tra l’altro, uno dei direttori del settimanale satirico Il Male. Si occupa in particolare di questioni relative a giustizia, terrorismo, mafia e criminalità organizzata.



- Maria Antonietta Farina Coscioni

Parlamentare nella XVI legislatura, Presidente dell’Istituto Luca Coscioni, Co-conduttrice della trasmissione La nuda verità per Radio Radicale. Con Marina Ripa di Meana, ha lanciato l’appello Fallo Sapere, Fatelo Sapere in tema di sedazione palliativa profonda.



- Guido Biasco

Professore Alma Mater, Università di Bologna. Presidente della Conferenza Nazionale Permanente dei Direttori di Master in Cure Palliative e Terapia del Dolore. Impegnato nella formazione universitaria e nella ricerca in Cure Palliative e Terapia del Dolore.



Patrocinato dal Comune di Bologna e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, l’evento è organizzato da SO.CREM Bologna, Partito Radicale e Federazione Italiana per la Cremazione in collaborazione con Istituto Luca Coscioni e Radio Radicale.



L’evento è a ingresso gratuito.



Per informazioni:

SO.CREM Bologna

051.24.17.26

info@socrem.bologna.it

www.socrem.bologna.it