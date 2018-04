Le Testharde in concerto

Sabato 21 aprile 2018 concerto de Le Testharde.



Le TESTHARDE sono una band femminile italiana che propone pezzi originali di loro composizione, cantati in italiano e qualche cover fortemente contaminata come Ie sò pazz di Pino Daniele, La Bambola di Patty Pravo, Ma che freddo fa di Nada, Una giornata uggiosa di Battisti/Mogol, interamente plasmate dal loro stile inconfondibile. Vengono subito notate al Solarolo Festival, nell'estate 2010, dove debuttano con il brano "Ubriaca" aggiudicandosi la vittoria nella categoria Inediti. Al gruppo viene conferito anche il Premio del MEI (Meeting degli Indipendenti), che permette loro di esibirsi sul palco dell'importante kermesse discografica faentina. Nella primavera 2011, nella città di Montagnana (Padova) entrano a far parte del tour di Festival Show, organizzato da Radio Birikina e Radio Bella&Monella nelle più conosciute piazze tra Veneto, Friuli e Lombardia. Il singolo "Ubriaca" viene successivamente inserito sul portale i- Tunes dove è ad oggi scaricabile.

Il 2012 le vede impegnate in una lunga serie di concerti in giro per l' Italia e il 2013 è l'anno delle rivincite, portando a casa numerose vittorie a contest importanti quali "BATTLE OF THE BANDS”, "SAN PATRIZIO ROCK", "GEOMETRIE SONORE" , "BIMMUSIC NETWORK" e "UN E MEZZO PALO ROCK". Anche il 2014 promette bene con l'uscita del loro primo videoclip del singolo "SETE NERA" realizzato da Massimo Legni e registrato allo studio LE DUNE di Loris Ceroni; subito dopo, con la vittoria del concorso PHENOMENON 2014, la band comincia la sua promozione live e conquistano il ROCK TV PASS con il loro singolo SETE NERA in alta rotazione sul canale 718 di Sky. Prendono parte, per la seconda volta, al MEI di Faenza e cominciano le riprese del secondo videoclip di quello che sarà il loro secondo singolo "SCOSSA" realizzato da . Vincono a Settembre 2015 ROCK TARGATO ITALIA e pubblicano il loro primo album MADE IN ITALY (Smilax). Nel 2016 conquistano il 1° Premio al Wanted Primo Maggio Regione Lazio presso l'Alexanderplatz JazzClub, lo storico locale della Capitale. A Ottobre dello stesso anno approdano a Zurigo , ospiti in casa Svizzera, del "Sonetto della Musica Italiana" al Teatro Spirgarten. Nel 2018 riescono ad autoprodurre il loro secondo album “T’HAIDADATTA’ “, uscita programmata per l’1 Aprile. Frutto di sacrifici e forza di volontà. I testi di questo album sono decisamente contemporanei e con forte accento al sociale. Esplosive sul palco si ispirano al suono vintage anni '70, ma forse la vera novità della band sono i testi in italiano. Gruppo non solo da ascoltare ma da vedere. La band si propone in contesti multigenere, dal locale hard rock alla discoteca, al club ma anche eventi speciali e in ogni caso dal vivo, perché presenta un repertorio originale. Le ragazze hanno già calcato il palco di numerose piazze e locali, condividendo il palco con artisti quali Pino Scotto, Dodi Battaglia, Sud Sound System, Bandabardó, Francesco Renga, Alberto Camerini, Dolcenera, Nomadi, Stadio e tanti altri.



La band è nata nel 2010. Sono 3 musiciste donne:

Ella Liguori (Chitarra, armonica, tastiera, flauto e voce)

Giada Cecchi (Basso, mandolino, barzellette e cori)

Elisa Fortunato (Batteria, hang, fantasia e cori)

Propongono un repertorio esclusivamente italiano, tra cover e pezzi originali tratti dall'album Made in Italy



PREMI

1° Premio Nuove Proposte- Solarolo Festival 2010

1° Premio Nuove Proposte - MEI Faenza 2010

1° Premio Nuove Proposte - Battle of the bands 2013 1° Premio - Geometrie Sonore 2013

1° Premio Nuove Proposte - Bimmusic Network 2013 1° Premio Nuove Proposte - Un e mezzopalorock 2013 1° Premio - Phenomenon 2014

1° Premio - Rock Targato Italia 2015

1° Premio - Wanted Primo Maggio Regione Lazio 2016