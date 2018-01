Assemblea dei Testimoni di Geova in lingua spagnola

I Testimoni di Geova sono lieti di invitare la comunità di lingua spagnola ad assistere all’Assemblea “Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo”, basata sul testo biblico di Galati 6:2.

Anche quest’anno il programma sarà presentato interamente in lingua spagnola per i Testimoni di Geova della Toscana, Emilia Romagna, Marche e la provincia di La Spezia, nella seguente data:

Sabato 13 Gennaio 2018, orario: 9:40-12:10 e 13:20-16:00

Sala delle Assemblee di Imola - Via Pastore 1 – 40026 Imola (BO)



L’obiettivo di questa serie di Assemblee sarà quello di rispondere alle domande: Cos’è la legge del Cristo? In che modo mariti, mogli e genitori possono adempiere la legge del Cristo in famiglia? Come possiamo amare gli altri come ci ha amato Gesù?



Aspetti significativi del congresso:



• ore 10:15: “Adempiamo la legge del Cristo quando gli altri non ci vedono”;

• ore 11:35: Discorso del battesimo (diretto principalmente ai nuovi Testimoni che hanno dedicato la propria vita a Dio);

• ore 14:15: “Adempiamo la legge del Cristo in famiglia”.

• ore 14:55: “Amiamoci gli uni gli altri, come ci ha amato Gesù”.



Questi ed altri interventi in programma, basati interamente sulla Bibbia, aiuteranno a capire come la legge che Gesù ci diede possa aiutarci a manifestare il proprio amore per Dio e per gli altri. Si evidenzierà come tutti, a prescindere dalla propria origine e cultura, possiamo trarre beneficio dai consigli menzionati nelle Sacre Scritture.



Chi può assistere? Tutti. L’ingresso è gratuito. Le assemblee dei Testimoni di Geova sono finanziate esclusivamente da contribuzioni volontarie e non si fanno

collette.



In tutto il mondo i Testimoni di Geova sono più di 8.457.000, suddivisi in più di 120.000 congregazioni o comunità, attivi in 240 nazioni; ogni mese tengono gratuitamente più di 10.000.000 corsi biblici a domicilio personalizzati. L'Assemblea “Non smettiamo di adempiere la legge del Cristo” si svolgerà in Italia in 20 lingue diverse, tra cui la lingua spagnola. Si calcola che all'Assemblea di Imola saranno presenti più di 1.200 persone di lingua spagnola.