Testimoni di Geova: congresso a Imola

Sabato 24 febbraio 2018, romeni, moldavi, rom, ungheresi, ucraini e italiani, Testimoni e non, saranno riuniti per il congresso dal tema: “Non smettiamo di adempiere la Legge del Cristo”. Sono attese 1500 persone all’evento che sarà interamente in lingua romena e che avrà luogo a Imola, in via Giulio Pastore 1.



Il programma, che prevede discorsi, scenette e interviste, sarà suddiviso in due sessioni: la mattina dalle ore 9.40 alle ore 12.05 e il pomeriggio dalle ore 13.20 alle ore 15.55



Non è insolito che ai Testimoni di Geova venga chiesto: “Ma voi siete cristiani?”. La risposta è “si”! In un mondo schiavo dei pregiudizi, delle incomprensioni tra i popoli e dell’odio razziale, i cristiani Testimoni di Geova dimostrano di essere liberi da tutto questo grazie a quella che la Bibbia chiama “Legge del Cristo”.



A questo congresso verranno prese in esame domande che ogni persona che afferma di essere cristiana dovrebbe porsi; per esempio: Cos’è la legge del Cristo, di cui parla la Bibbia? Come possiamo adempierla nella nostra vita di tutti i giorni, cioè quando non siamo visti dagli uomini, all’interno della famiglia, a lavoro o a scuola?



Almeno due saranno i momenti davvero emozionanti, tanto attesi dai componenti delle oltre 17 comunità di lingua romena delle Marche, Toscana, Emilia Romagna e Veneto. Alle ore 11.35 sarà pronunciato un discorso seguito dal battesimo in acqua, per tutti coloro che hanno deciso di diventare Testimoni di Geova, imparando ad applicare nella loro vita gli insegnamenti del Cristo. Alle ore 14.55 sarà pronunciato il discorso dal tema “Amiamoci gli uni gli altri, come ci ha amato Gesù”; questo discorso mostrerà attraverso la Bibbia, libro di testo dei Testimoni, quali sono i modi pratici e concreti in cui possiamo dimostrare di amare il nostro prossimo a imitazione di Gesù Cristo.



Ancora una volta tutti coloro che parteciperanno a tale evento avranno la possibilità di respirare e godere un’atmosfera di vera fratellanza. Sarà un’occasione in cui ogni persona presente avrà la possibilità di dimostrare se vorrà permettere che nel proprio cuore venga scritta la “Legge dell’amore”.



L’entrata è libera e non si fanno collette.



Per maggiori informazioni:

Antonio Giannini, Tel. 349 8781775. E-mail: gianninistamparomena@gmail.com

Francesco Lanuto, tel. 3297957812. E-mail: francesco.lanuto@gmail.com

Paolo Fabris, tel. 3472821589. E-mail: paolo.fabris84@gmail.com