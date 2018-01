DE ARTE progettare cultura presenta Texère, mostra personale di Giuseppe Anthony Di Martino a cura di Riccardo Betti. Dal 2 al 4 febbraio presso la sala espositiva Giulio Cavazza del Complesso Monumentale del Baraccano, sarà possibile scoprire l’intima e personale rilettura dell’artista di alcuni frammenti di affreschi estratti attraverso il mezzo fotografico dalla sala stessa e dalla chiesa dedicata alla Madonna del Baraccano. Il progetto nasce da una lettura e dallo studio approfondito sull’antica Istituzione del Complesso Monumentale con un focus sul grande affresco ospitato all'interno della sala espositiva dal titolo Madonna col Bambino, le ragazze del conservatorio del Baraccano e di Santa Croce (di autore anonimo del XIX secolo).

Diversi sono i concetti emersi su i quali è stata incentrata la ricerca: dalla sospensione temporale, alla rigida proporzione gerarchica; dalla classicità, alla fusione tra corpo e spirito. A questi elementi, in parallelo, si aggiunge una riflessione sull'architettura, sugli stucchi e sulle pitture originali dedicate alla Madonna col bambino di Lippo di Dalmasio, presenti all’interno del Santuario della Madonna del Baraccano. La mostra è stata realizzata grazie al patrocinio del Quartiere Santo Stefano/Comune di Bologna, che si ringrazia per il supporto e la gentile concessione dei suoi spazi, in primo luogo per il lavoro di studio e successivamente per l’esposizione. Un ulteriore ringraziamento va alla Fondazione Zucchelli, ente che da più di mezzo secolo sostiene e promuove artisti giovani e talentuosi provenienti dall’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

L’iniziativa è stata selezionata ed inserita all’interno del circuito “ArtCity segnala”, raccoglitore di eventi organizzati da istituzioni, enti pubblici e operatori culturali attivi in città durante il periodo di Arte Fiera.