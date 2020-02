"The Milky Way - Nessuno si salva da solo": l'anteprima in Cineteca

"The Milky Way - Nessuno si salva da solo": regia di Luigi D'Alife (Italia 2020 - SMK Factory, 84', DCP, col). Sulle Alpi tra Italia e Francia ogni giorno decine di persone provano a superare una linea immaginaria chiamata confine. In mezzo alla neve, tra piste da sci e turismo, il racconto di una storia dove nessuno si salva da solo. Alla Cineteca di Bologna in via Azzo Gardino. Dopo la proiezione dibattito con l'autore e lo staff tecnico e artistico del film.

Giovedì 6 febbraio dalle 20.10 alla Cineteca di Bologna.