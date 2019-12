"The Bass Gang", un poker di contrabbassi

con Amerigo Bernardi, Alberto Bocini, Andrea Pighi e Antonio Sciancalepore



Eclettica carrellata, un po' estemporanea, un po' concertata, sconcertata e sconcertante.



Dai classici dei Classici ai classici del Rock.



Quattro contrabbassisti mostrano la varietà delle gamme sonore e la ricchezza di ottave ed armonici che i loro strumenti riescono a produrre, presentando un repertorio ricco, al di là del genere classico, per essere vicino anche ad un pubblico non necessariamente abituato alle sale da concerto.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA VIA WHATSAPP AL NUMERO 351 9906465