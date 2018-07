"The Bluebeaters" live al Botanique: free entry

Venerdì 6 luglio "The Bluebeaters" ai Giardini di via Filippo Re. A due anni da “Everybody Knows”, dopo essere stati la band resident al dopofestival di Sanremo 2018, The Bluebeaters presentano il nuovo album in uscita per Garrincha Dischi il prossimo autunno. Il disco è stato anticipato a settembre 2017 dal singolo “Tempo", il primo in italiano, scritto da Diego Mancino e Stefano Brandoni. A febbraio 2018 è stata la volta di altri due singoli: “Valentina” e “Un inverno stupendo”.

Il BOtanique celebra dunque il ritorno a Bologna di The Bluebeaters, una delle band più assidue sul palco dell’Estragon nel corso di questi 25 anni di storia. La band, come tradizione, reinterpreterà in chiave ska e rocksteady famosi brani del pop italiano e del reggae, del rock e del pop internazionale ma soprattutto anticiperà i nuovi brani.

L’appuntamento è fissato per le ore 22 e si annuncia, inutile dirlo, una serata tutto da ballare. Il BOtanique, ai giardini di va Filippo Re, aprirà come sempre alle ore 20 con la zona relax e la zona food. L’ingresso alla serata e al concerto è gratuito.