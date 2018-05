“The Craft Factory”: il mercatino del fatto a mano

“The Craft Factory” al Teatro del Baraccano nel weekend 26-27 maggio: creatività protagonista al mercato del fatto a mano tra shopping, intrattenimenti e laboratori per adulti e bambini.

Due giornate dedicate alla creatività, con un grande mercato di articoli fatti a mano e un ricco programma di laboratori e intrattenimenti per adulti e bambini: è “The Craft Factory”, in programma il fine settimana del 26 e 27 maggio 2018 negli spazi all’aperto del Teatro del Baraccano, ad ingresso libero.

In vendita si potranno trovare i prodotti dell’ingegno di 40 “crafters”, per la maggior parte donne, che con passione e professionalità danno vita a creazioni uniche e originali: capi di abbigliamento, bigiotteria, articoli per la casa e per i bambini, oggetti utili e idee regalo.

Sono tante le novità di questo primo appuntamento del 2018 del mercato bolognese del fatto a mano, che si svolge due volte all’anno (in inverno e in primavera) ed è arrivato alla quinta edizione. Innanzitutto, la location: è la prima volta che “The Craft Factory” si svolge tra il giardino e il chiostro del Teatro del Baraccano, a pochi passi da via Santo Stefano e dai Giardini Margherita.

Poi, per questo weekend di fine maggio, il market sarà anche una grande festa per famiglie, grazie ad uno specifico “spazio bimbi” e ad un ricco programma di eventi e laboratori a cura di Dire Fare Aggregare, associazione che opera per rendere Bologna una città sempre più “family friendly”. Ce n’è per tutti i gusti e tutte le età: lezioni di yoga per coppie bambino-genitore, percorsi sensoriali ad occhi chiusi e vari laboratori artistici (pittura, argilla e sculture di libri). La partecipazione a questi workshop è a pagamento.

Ma in entrambe le giornate ci saranno anche tante possibilità di giocare gratuitamente, grazie alla cargo-bike “Leila Ciaplab” carica di giocattoli e “ciappini”. Inoltre ci sarà l’associazione “Clown 2.0”, un’organizzazione di volontariato che offre momenti di spensieratezza ai minori ospedalizzati: a Bologna è attiva all'Istituto Ortopedico Rizzoli, dove i volontari col naso rosso fanno visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati. I clown al “Craft Factory” saranno presenti nei pomeriggi di entrambe le giornate, per giocare con i bambini e intrattenere tutti con esibizioni di arti circensi, giocoleria e clownerie.

Per gli adulti, invece, ci sono due workshop dedicati a “crafters” nella giornata di sabato (a pagamento): la mattina sarà possibile ottenere una consulenza grafica, per migliorare il logo e l’immagine della propria attività, mentre il pomeriggio è dedicato alla “Newsletter per creative”, per saperne di più sull’email marketing.

Per tutti, non mancheranno punti di ristoro: dolci e caffetteria con “Cuoremio Pane & Companatico” e street food (primi, panini e insalate) con “Retrògusto”.

The Craft Factory sarà aperto sabato 26 maggio dalle 11 alle 19 e domenica 27 maggio dalle 10 alle 19.