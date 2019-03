The diversity of dendrobium in new guinea: una strabiliante biodiversità

Il 6 aprile, alle ore 14.30, presso la Sala delle Scuderie del circolo Il Casalone, si terrà una conferenza a tema orchidee, organizzata dalla Società Felsinea di Orchidofilia, l'associazione bolognese che riunisce gli appassionati di orchidee. L'evento sarà totalmente dedicato ai Dendrobium, un vasto genere di orchidee, concentrando l'attezione sull'enorme biodiversità della Nuova Guinea: infatti, in quest'isola dell'Oceano Pacifico si concentrano circa 560 specie di Dendrobium, addirittura un terzo di quelle attualmente conosciute. Il relatore sarà uno dei massimi esperti mondiali del genere, il dott. André Schuiteman, Research Leader della sezione di studio delle orchidee del sud-est asiatico presso i Kew Gardens di Londra. Studioso di fama internazionale, autore di pubblicazioni e articoli scientifici, il dott. Schuiteman ha organizzato (e organizza tutt'ora) numerose spedizioni sul campo in America meridionale, Asia sudorientale e Africa. In questa conferenza presenterà la diversità, l'ecologia e la distribuzione di queste affascinanti orchidee, con particolare enfasi sulle specie che gli appassionati coltivano più spesso (o vorrebbero coltivare), con tante note di coltivazione e informazioni di primissima mano (alcune fresche di spedizione botanica).

Il dott. Schuiteman parlerà in inglese, ma sarà attivo un servizio di traduzione in italiano. A causa del numero limitato di posti in sala, la prenotazione è obbligatoria tramite il modulo reperibile a questo link: http://bit.ly/ConferenzaSchuiteman

L'ingresso ha un costo di 5 euro, ma è gratuito per i soci SFO e ALAO.