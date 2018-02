The Giornalisti, il "Love Tour 2018" fa tappa a Bologna

Dopo i grandissimi successi fra cui il triplo platino per “Riccione” e un tour che ha registrato sold out in tutte le date, i The Giornalisti arrivano in autunno con il loro nuovo "Love Tour 2018" in 10 palazzetti italiani: il 23 ottobre 2018 è il turno del palco dell'Unipol Arena.

Per quest'occasione speciale, Spotify ha organizzato, per la prima volta per un artista italiano, l’esclusiva prevendita “Fans First” per i fans più fedeli del gruppo. Sarà possibile effettuare l'acquisto dalle 10 di mercoledì 7 febbraio per 24h.

Biglietti disponibili su ticketone.it da giovedì 8 febbraio alle ore 10.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da lunedì 12 febbraio alle ore 10:00. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera, formano i THEGIORNALISTI a Roma nel 2009. Si autoproducono i primi due dischi nati e scritti nel salotto di casa, così che a settembre 2011 esce prima “Vol.1” e qualche mese più tardi “Vecchio”. Il cambio di rotta, di stile, avviene a fine 2013 quando firmano con Foolica e, nell’anno successivo, fanno uscire “Fuoricampo”, disco prodotto da Matteo Cantaluppi che riscuote un ottimo successo di critica e di pubblico. Da novembre 2014 sono impegnati nel “Fuoricampo tour” che li ha visti esibire in tutta Italia registrando nuovi numeri importanti. Nel 2015 Tommaso Paradiso firma la sua prima importante collaborazione, è coautore di “Luca Lo Stesso”, il singolo di Luca Carboni in vetta alle classifiche airplay. Nel 2016 i THEGIORNALISTI firmano con Carosello Records per l’uscita del nuovo disco “Completamente Sold out”, disco d’oro, conquistando grandi consensi di pubblico e premi ricevuti ai Rockol Awards, al Coca Cola Onstage Awards e ai Wind Music Awards e al riconoscimento di PMI come migliore rivelazione del 2016. “Senza” - canzone che ha dato il titolo alle due date evento di maggio 2017 al Palalottomatica di Roma e al Mediolanum Forum di Milano - ha raggiunto il 1° posto della classifica Viral 50 Italia e il 5° della Viral 50 Global di Spotify. Il singolo “Pamplona” di Fabri Fibra feat. Thegiornalisti ha conquistato l’airplay radiofonico dopo pochissimi giorni e il Disco d’Oro Digitale.“Riccione”, che in meno di una settimana raggiunge il milione di views su Youtube ed entra in top 20 dell’airplay radiofonico come più alta nuova entrata della settimana. Il singolo conquista anche il Triplo Disco Di Platino. “Riccione” diviene a pieno titolo il vero tormentone dell’estate: 1° posto dell’airplay radiofonico, 1° posto nella classifica iTunes, secondo posto nella classifica Top 50 Italia di Spotify, oltre 16 milioni di streaming, oltre 60 milioni di views su Youtube e vince il premio “Rtl 102.5 Power Hits – PMI” come singolo indipendente più suonato dalle radio nell’estate 2017.