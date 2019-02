eVolution Dance Theater a Bologna con "The Magic of Light"

Per festeggiare i dieci anni di storia della compagnia, eVolution dance theater presenta The Magic Of Light, spettacolo che raccoglie e reinterpreta alcune delle coreografie più sorprendenti create da Anthony Heinl, fondatore e direttore artistico del gruppo. Lo spettacolo di danza andrà in scena al Teatro Il Celebrazioni di Bologna sabato 9 marzo alle ore 21.00.

Alchimia perfetta fra danza, physical theater, atletismo e tecnologia, lo spettacolo conta fra i suoi interpreti performer d'eccezione, danzatori dalle spiccate doti atletiche e circensi. La luce, vera protagonista dello show, condurrà lo spettatore tra magia e illusione in un sorprendente viaggio attraverso mondi immaginifici popolati da figure misteriose in movimento in un susseguirsi di stimoli visivi. eVolution dance theater regala emozioni e coinvolge chiunque abbia voglia di stupirsi attraverso la magia del teatro.

MASTERCLASS con eVolution Dance Theater sabato 9 marzo 2019 dalle 14.00 alle 15.30

In occasione della venuta della eVolution Dance Theater a Bologna, la compagnia svolgerà una masterclass con gli aspiranti danzatori del territorio. Per maggiori informazioni è possibile cliccare qui o scrivere a eventi@teatrocelebrazioni.it o chiamare allo 051.6154808.