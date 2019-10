The only child, mostra personale di Elisabetta Palisi

The Only Child raccoglie opere su carta e non prodotte dal 2018 ad oggi da Elisabetta Palisi (E.P VI VI VI).



Quaderni, appunti, dipinti, oggetti trovati.

Ognuno ha la sua storia, tutti assieme sono pensati come un processo in continuo divenire, un archivio emotivo senza fine.



Inaugurazione 11 ottobre dalle ore 18 alle 22.



Ingresso riservato soci AICS 2019/20.



Mostra visibile dal giovedì alla domenica, 18-22.