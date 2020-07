"The red chic": la mostra di Nikolaj Gukovskij

Il 23 luglio sarà inaugurata alla galleria Small Cube Gallery la mostra di Nikolaj Gukovskij che con le sue provocazioni sul simbolismo iconico ha già suscitato grande scalpore e clamore, questo artista Russo figlio di un ricchissimo oligarca vanta tra le sue origini personaggi chiave della rivoluzione Russa.

" The red Chic " è un opera che già dal 18 Luglio era visibile in vetrina. Durante la sua installazione ha già suscitato grande clamore e malumori tanto da indurre la galleria ad abbassare la vetrina per proteggerla.