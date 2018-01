"The secret garden" una mostra di Kiki Skipi

Sabato 3 Febbraio in occasione della "Notte Bianca dell'Arte" KIKI SKIPI, artista sarda, inaugurerà la sua esposizione da Accà con un intervento di Live Painting nella vetrina espositiva 4MQ in Via S.Giorgio, Bologna.



Chiara Pulselli, in arte Kiki Skipi nasce nel 1988 a Sassari, ma cresciuta ad Oristano. Kiki ha sempre disegnato, ed è stata sempre curiosa verso l’arte, sin da piccola. Dopo aver preso il diploma all’istituto sociopsicologico di Oristano, a soli 19 anni, parte per il “continente”, verso la gran Milan per studiare fotografia. Con la fotografia e soprattutto con l’autoritratto Kiki inizia a

scoprire se stessa, a indagare su di sé, e dentro di sé, e capisce che esiste un immenso mondo nella sua testa e nella sua immaginazione. La sua parentesi milanese finisce dopo 3 anni, e desiderosa di scoprire altri mezzi che le permettono di entrare più affondo dentro di se, decide di ritornare in Sardegna e iscriversi all’Accademia di belle arti di Sassari, in pittura, terminata proprio nel febbraio di quest’anno (2016).

Dal primo anno di Accademia Kiki si accorge che il disegno, la pittura e l’illustrazione le permettono di tirar fuori le sue mutevoli personalità, le sue variabili sensazioni, e l’intimità, la sessualità sono tematiche sempre più presenti nelle sue produzioni. Non si sa se Kiki sia cresciuta o se sia rimasta bambina, ma nonostante tutto, il suo mondo e la sua mutevole personalità sono presenti nelle sue produzioni. I suoi lavori sono onirici e semplicemente

autobiografici. Una continua ricerca di sè che non mira a rappresentare le fattezze dell'artista, ma a suggerirne la sua natura, attraverso forme a volte angosciose, altre volte istintuali e infantili e altre ancora decise, mature e provocanti. Una sorta i inquieta, ma allo stesso tempo, serena contemplazione

quotidiana. Una continua ricerca, uno studio del metodo, di un linguaggio e una logica necessità personale. Un bisogno costante di rappresentarsi e studiarsi; un viaggio ancora non concluso e che probabilmente non finirà mai. I lavori di Kiki sono percorsi/cosmi di volta in volta imprevedibili in quanto parlano di sensazioni, emozioni, fatiche, esprimono sempre frammenti di vita sinceri di una donna, di una ragazza o ancora una bambina ancora da scoprire.



"4MQ nasce nel settembre del 2012, uno spazio di dimensione due metri per due che propone arte contemporanea senza scopo di lucro. La vetrina affaccia in Via San Giorgio a pochi metri dalla chiesa di S.Giorgio in Poggiale, Biblioteca d'arte e di Storia di Bologna. Hanno aderito all'iniziativa fino ad oggi gli artisti:

Fabio Bonetti, Domenico Tirino, Giovanni Blanco, Tesi-Antitesi, Francesco Romoli, Paolo Torchetti, Maria Francesca Tassi, Studio Fludd, Rocco Osgnach, Rocco Lombardi, Elisa Talentino, Marina Girardi, NabE, Marta Iorio, Enrico Fuser, Liuna Virardi, Debora Guidi, Chiara Scarpone, Evelyn Daviddi, Karin Schmuck.

