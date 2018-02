"The Soft Moon" in concerto dagli USA

Sabato 24 febbraio "The Soft Moon" live al Covo Club. La creatura del visionario compositore di Oakland, Luis Vasquez, arriva in Italia per presentare il nuovo album “Criminal”.

Combattendo con la propria sanità mentale, l’odio per se stesso e l’insicurezza, Vasquez in Criminal mette a nudo i suoi sentimenti più nascosti, dando vita ad un album che rappresenta il suo lavoro più intimo. “Il senso di colpa è il mio più grande demone e mi segue sin dall'infanzia. Tutto ciò che faccio rafforza la narrativa di cui sono colpevole “ riflette Vasquez. "Il bisogno da cui nasce Criminal è un disperato tentativo di trovare sollievo sia confessando i miei errori sia incolpando gli altri per i dolori che mi hanno inflitto”. Attraverso la dura lente della vergogna e del senso di colpa che lo ha accompagnato per tutta l’infanzia, cresciuto in un contesto di violenza all'interno del popolato ambiente del deserto del Mojave degli anni ’80, Luis Vasquez qui documenta il suono straziante di chi è costantemente in guerra con se stesso e Criminal diventa un album di confessione e allo stesso tempo redenzione.

Da giovane musicista, Vasquez ha iniziato a cercare di elaborare la narrazione della sua difficile educazione attraverso l'esplorazione musicale. Partendo dal krautrock e dal post-punk e affinando le sue influenze in un incantesimo percussivo sommesso, è nato l’omonimo album di The Soft Moon, pubblicato nel 2010 da Captured Tracks ed elogiato dalla critica di tutto il mondo. Nel 2012 arriva Zeros, un lavoro concettuale e apocalittico, dopo il quale Vazquez si è trasferito in Italia, a Venezia. Nel 2014 è la volta di Deeper che segna l'inizio di una nuova direzione musicale in cui le voci e i testi diventano centrali. Per questo lavoro Luis ha lavorato per un intero anno insieme al produttore Maurizio Baggio, che gli ha dato la possibilità di concentrarsi sulla scrittura dei brani più che sulla sperimentazione degli universi sonori e questo ha permesso a Soft Moon di fare un enorme passo avanti.