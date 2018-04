The Trouble Notes a Mercato Sonato

Arrivano a Bologna i The Trouble Notes e avremo l'onore di ospitarli nel nostro Mercato Sonato!



“La musica dei The Trouble Notes è una fusione eclettica di genere che attraversa la totalità dello spettro musicale, creando un sound che è veramente unico e propriamente suo”

– Rob Underwood, BBC Radio Lincolnshire



Il tour evoca il loro percorso degli ultimi tre anni e la loro evoluzione individuale, nonché i rispettivi percorsi musicali.

The Trouble Notes sono: il violinista Bennet Cerven, il chitarrista Florian Eisenshmidt e percussionista Oliver Maguire.

Ispirate dai nuovi incontri fatti, le canzoni diventano una bussola musicale che li porta in giro per il mondo.



La storia di The Trouble Notes inizia a Manhattan in un fondo di investimento di Wall Street e conduce alla metropoli di Berlino segnando l'inizio di un nuovo capitolo. Questo capitolo è scritto nel nome del viaggio e consente al gruppo di comprendere che la musica è un linguaggio universale. Emotiva e multiculturale, crea ricordi personali in un colorato melting pot di tradizioni diverse. Non ci sono parole nelle loro canzoni, per permettere all'ascoltatore di viaggiare secondo la sua visione di linguaggio, quello della musica stessa.



Il nuovo album è Lose Your Ties e il tema principale è la loro storia. Abbiate il coraggio di abbandonare la sicurezza e il comfort di casa e lavoro per seguire un sogno appassionato, per vivere nuove culture e per arricchirvi. Si tratta di identificare ciò che vuoi, superare i tuoi ostacoli e liberarti da tutto ciò che ti impedisce di vivere i tuoi sogni.



Ingresso 10 € con TESSERA ARCI 2017/18

E' possibile fare la pre-compilazione online: https://portale.arci.it/preadesione/assne-senzaspine/