Theatresports - teatro d'improvvisazione

Ultimo appuntamento con la sfida sportiva di teatro d’improvvisazione più libera ed imprevedibile, nella formula originale di Keith Johnstone, come viene rappresentata tutt’oggi al Loosee Moose Theatre di Calgary.

Un crescendo di portate che culmina nel piatto forte del “Game Regolamentare” che porterà all'assegnazione del vincitore del campionato Theatresports™!

Un assaggio di “Ten Minute Game”, una spolverata di segreti del dietro le quinte con “Free Impro”, un sostanzioso “Danish game”.

Un presentatore puntuale, giudici severi ma giusti come padri di famiglia, squadre di attori pronte a sfidarsi supportandosi per dar vita a scene, monologhi, giochi, storie di ogni forma e colore, schivando suoni di trombetta e cestini punitivi.

Un pubblico coinvolto a tifare, a ispirare con suggerimenti, a creare un evento teatrale unico e irripetibile.

Ispira, gioca, rischia, crea.

Qui. Ora.

Benvenuti a Theatresports™!



Le prenotazioni chiuderanno alle 24:00 dell'8 marzo