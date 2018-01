Giornata della Memoria: Tiergartenstrasse 4

TIERGARTENSTRASSE 4. Venerdì 26 Gennaio alle 21.00 al Teatro Calcara in occasione della Giornata della Memoria

(via Garibaldi 56, loc. Calcara di Crespellano - Valsamoggia - BO).



Ambientata negli anni ‘40 ad Amburgo, questa storia dolcissima e tragica racconta l’incontro di due donne: Ofelia, una giovane disabile mentale che vive coltivando fiori nell’assoluta innocenza di un rapporto di verità col mondo, e Gertrud, l’infermiera nazista mandata a verificare le sue condizioni e che si troverà a doverla difendere dal programma T4, il cosiddetto “Olocausto minore” che prevedeva l’eliminazione dei disabili e che fece centinaia di migliaia di vittime nella Germania nazista. L’incontro si trasforma in un’amicizia profonda e in un legame di cura e di tenerezza che unirà i destini di queste due donne fino alla fine.

Una produzione Teatro dell’Argine con Micaela Casalboni e Paola Roscioli

scene: Nicola Bruschi

assistente scenografa: Luana Pavani

costumi: Cristina Gamberini

video: Daniele Bonazza, Giovanni

Cassano, Viviana Salvati

testo e regia di Pietro Floridia