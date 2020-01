TILT: i migliori artisti del nouveau cirque dal 31 dicembre al 6 gennaio. Liberamente ispirato al capolavoro di Steven Spielberg "Ready Player One". Dopo il successo di Alis, applaudito da oltre 175.000 spettatori, LE CIRQUE WORLD'S TOP PERFORMERS, la compagnia formata dai migliori artisti del nouveau cirque e provenienti dal Cirque du Soleil, presenta uno show completamente nuovo e inedito, Tilt. Rifugiandosi in un mondo dove tutto quello che accade è virtuale a perdersi gradualmente è il senso di ciò che è reale.

Per quanto possa sembrare fantastico e perfetto, questo mondo imploderà e andrà in Tilt. Il capolavoro di Steven Spielberg "Ready Player One", uscito un anno fa e tra i primi cinque film campioni d'incasso firmati dal celebre regista, ha offerto lo spunto per ideare e realizzare questo nuovo show che, come è nella tradizione di LE CIRQUE WORLD'S TOP PERFORMERS, vedrà protagonista un cast di livello internazionale, formato da artisti considerati l'eccellenza nelle arti circensi contemporanee. Si esibiranno in numeri aerei e a terra che incanteranno per la loro spettacolarità. Verranno introdotti nuovi elementi come la narrativa, interpretata sempre attraverso il movimento, e a non mancare saranno la musica e la danza. Sarà uno spettacolo a 360 gradi, elettrizzante e romantico al tempo stesso. Il 4, 5, 6 gennaio 2020.