Tim Bradley in concerto a Osteria Grande Country Fest 2019

L'artista italo-norvegese americano d'adozione, farà tappa il prossimo 29 giugno all' Osteria Grande Country Fest, un evento dedicato alla cultura e alla musica americana organizzato dall'associazione bolognese Country Ride ASD.

E’ un incredibile mix di origini umane e culturali quello da cui prende le mosse l’attività artistica di Tim Bradley, che non poteva non sviluppare una vena artistica specchio delle commistioni culturali che hanno caratterizzato la sua infanzia e l’età della sua formazione.

La sua produzione musicale è fortemente influenzata dalla cultura americana ed è un canale di comunicazione aperto fra il pop-rock e la ‘country-music’. Il suo approccio innovativo alla tradizione si inserisce nel solco della migliore produzione della musica country più moderna ed attuale.

Tim Bradley è un artista emergente anche se maturo da un punto di vista artistico e musicale che ha scelto l’Italia come luogo in cui vivere, sviluppare il suo lavoro e produrre la sua musica, una base da cui partire per i suoi viaggi musicali, che negli anni lo hanno già portato più volte in tour in Europa e negli USA.

Ora dopo una breve assenza dalle scene ritorna affidando la ripubblicazione dei suoi primi due dischi Rusted Strings (2015) e My Red Hot Tractor (2016) alla altrettanto emergente etichetta GO COUNTRY RECORDS (che ha sede a Bologna e che ne curerà anche il booking in Europa). Collaborazione confermata dalla recente pubblicazione del suo nuovo album 'Back In A Time' lo scorso 22 maggio. Tim Bradley ritorna sulle scene internazionali in grande stile, confermando il suo inconfondibile ‘mood’ chitarristico e vocale e la sua capacità compositiva in grado di raggiungere con autenticità e grinta un pubblico non necessariamente avvezzo alla musica americana, anche grazie alle moderne sonorità pop-rock del suo materiale.

Appuntamento quindi alla Festa Della Birra Di Osteria Grande (Castel S. Pietro -BO) il 29 giugno alle ore 20.00.