La comicità surreale e i testi di scena di KARL VALENTIN in questa rappresentazione di TINGEL TANGEL conservano intatta la sua comicità , un pianista strampalato , una cantante e un attore scalcinati si esibiscono in Sketch , monologhi , clownerie che si proiettano sullo sfondo di una Monaco malinconicamente gaudente degli anni venti e trenta



TINGEL TANGEL Theater und Kabarett



GOETHE - ZENTRUM Istituto di cultura germanica BOLOGNA



DOMENICA 15 APRILE ORE 17

Via Dè Marchi 4 Bologna



Pianista ( strampalato ) MATTEO MATTEUZZI

Cantante ( scalcinata ) SILVIA SALFI

Attore ( scalcinato ) DARIO TURRINI