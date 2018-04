“Tiziano Terzani: il viaggiatore, il viaggio, la meta”

Domenica 22 aprile 2018 ore 18.00 - Incontro ad INGRESSO LIBERO



In occasione della 23^ Giornata Mondiale del Libro indetta dall'UNESCO, l'Associazione Nuova Acropoli celebra l’amore per la lettura offrendo un incontro ad ingresso libero sul famoso giornalista e scrittore Tiziano Terzani.



L’iniziativa dell’Unesco nasce per incoraggiare noi tutti a scoprire o riscoprire il piacere della lettura, valorizzando il contributo che grandi autori hanno dato al progresso sociale e culturale dell'umanità.



La scelta di parlare di Tiziano Terzani, scomparso nel 2004, ha l’intento di ricordarlo in occasione dell’80° anniversario dalla sua nascita. Grazie ai suoi viaggi, reportage giornalistici e libri, Terzani è riuscito a trasmettere agli Italiani l’interesse verso il mondo orientale, con la sua storia, cultura, usi, credenze e filosofia.



Il viaggio sarà quindi il tema dominante della serata. Un viaggio che parte dalla conoscenza del mondo, nuovi popoli, storie, culture e termina con una presa di coscienza sull’importanza del dialogo interiore, per trovare risposte a domande che accomunano tutti gli uomini sulla vita, sulla morte e soprattutto sull’essere protagonisti del proprio destino.





Per informazioni: bologna@nuovaacropoli.it

oppure tel. 051.0860065 - cell.366.8311974



Per saperne di più:

www.nuovaacropoli.it/programma-delle-attivita/bologna