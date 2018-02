Tizio Bononcini: creazioni musicali

Sabato 3 Marzo 2018 ore 21.00 Teatro Calcara CreAzioni Musicali presenta TIZIO BONONCINI



Tizio Bononcini, cantautore e pianista bolognese, scrive canzoni in cui narra storie di personaggi e oggetti, surrealismi e grottesche descrizioni della contemporaneità. Espressività e teatralità sono elementi caratteristici dello show, che intreccia ironia, romanticismo e un pizzico di cinismo, a metà tra il teatro canzone, lo swing e l'indie-folk.

Il live di Tizio Bononcini è incentrato sull’espressività e la teatralità. L’obiettivo è comunicare con il pubblico e renderlo parte integrante della narrazione.

Ha appena pubblicato il suo secondo album "Non fate caso al disordine" con edizioni e promo A Buzz Supreme, preceduto dal singolo + videoclip "Non parlate al conducente".

L’ordine e il disordine sono due maschere; è uno dei tanti dualismi presenti in ciascuno di noi. Come Eros e Thanatos, il buio e la luce, il mare e la montagna. Per me sono l’ingegnere e il cantautore. Sono l’uno il parassita dell’altro e ciascuno di essi convive e sopravvive grazie e nonostante l’altro. E così l’ingegnere usa la creatività del cantautore e il cantautore usa il metodo dell’ingegnere.

Quel che ne salta fuori è... un gran casino.



Info e prenotazioni:

Ingresso 10 €

051.963037

335.1647842

info@teatrodelletemperie.com



Teatro Calcara

Via Garibaldi 56, loc. Calcara di Crespellano Valsamoggia (BO)

su google maps: Teatro delle Temperie