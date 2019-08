To be jazz festival 2019: 5-6-7 settembre in Piazza Re Enzo

Torna l’attesa rassegna che trasforma Piazza Re Enzo di Bologna in un salotto musicale. Tre appuntamenti per la settima edizione di To Be Jazz Festival, un imperdibile appuntamento dedicato agli amanti del genere che vedrà come ospiti importanti artisti italiani e internazionali. Organizzata da La Torinese 1888 e Associazione Culturale In Jazz We trust, il festival si svolgerà dal 5 al 7 settembre, nella storica piazza bolognese, sotto la direzione artistica di Valerio Pontrandolfo.



Si parte giovedì 5 settembre con Renato Chicco Trio, venerdì 6 sarà la volta del quartetto capitanato da Jim Rotondi, trombettista di fama internazionale. La serata conclusiva di sabato 7 vedrà protagonisti il quintetto del sassofonista Valerio Pontrandolfo, che presenterà il nuovo disco “Out of this World”.



PROGRAMMA



Giovedì 5 Settembre 2019 ore 21.00



RENATO CHICCO TRIO



Renato Chicco - pianoforte



Paolo Benedettini - contrabbasso



Joe Farnsworth - batteria





Venerdi 6 Settembre 2019 ore 21.00



JIM ROTONDI QUARTET



Jim Rotondi - tromba



Emiliano Pintori - pianoforte



Paolo Benedettini - contrabbasso



Joe Farnsworth - batteria





Sabato 7 Settembre 2019 ore 21.00



VALERIO PONTRANDOLFO QUINTET



presentazione disco Out Of This World



Valerio Pontrandolfo - sax tenore



Nico Menci - pianoforte



Stefano Senni - contrabbasso



Kalifa Kone - percussioni



Joe Farnsworth - batteria