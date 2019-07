Toga music rock festival

Una serata dedicata allo Stoner, Grunge e Alternative Rock. Esposizione di Artisti, Birra a fiumi e menù per tutti i palati. Sul palco Evilgroove, Sons of Lazareth, The Human Tornado, Gran Torino. In esposizione Laura Pignataro pittrice, Xelah Alessandra scultrice, Martina Bolognini Fumettista, Edo 9000 fumettista Christian Rovatti scrittore, Silvia Morigi fotografa.