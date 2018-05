Toglietemi tutto ma non l'Aperidog!

L'Aperidog di portamiconte, l'aperitivo al quale nessun cane può rinunciare, vi aspetta allo Chalet dei Giardini Margherita Sabato 19 maggio dalle 18.30. Ospite della serata Educatore Cinofilo Caterina Giardini a vostra disposizione per consulenze gratuite durante la serata!

Buffet con pagamento della consumazione. Croccantini, snack in omaggio per tutti i cani offerti da Portamiconte pet shop

Conservate il numero che vi verrà consegnato, perchè il più fortunato vincerà un kit viaggio per le vacanze e i weekend con il proprio amico a 4 zampe ♥

Si consiglia la prenotazione del tavolo a info@portamiconte.info o al tel. +39 329 6971667.

Non mancate! Vi aspettiamo!