Tolktolk: presentazione di un libro sul web marketing

Con Alessandro Mazzù, consulente di web marketing, si parlerà del suo libro: Il primo manuale operativo per consulenti di web marketing.

Sarà un'intervista pubblica condotta da Dora Carapellese, che evidenzierà gli strumenti che il consulente utilizza per la gestione del suo cliente sia da un punto di vista interpersonale che di progettazione delle attività di marketing per lo stesso.



Come si scrive un preventivo? Quali sono gli indicatori per misurare l'efficacia delle azioni intraprese? Queste alcune delle domande a cui risponderà Mazzù.



L'evento sarà l'occasione per fare networking davanti ad un bicchiere di vino.



Approfondimenti e Iscrizioni su http://www.doracarapellese.it/tolktolk/tolktolk-il-web-marketing-come-dio-comanda