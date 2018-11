Tom Kirkpatrick, uno dei migliori bopper americani a Bologna

Un trombettista, Tom Kirkpatrick, non comune nel panorama del jazz mondiale, uno dei migliori bopper americani per le sue doti di fraseggio, intonazione e swing, legate al linguaggio di Kenny Dorham (cosi raro oggi da ascoltare nella sua integrità). Sabato 10 novembre live al Binario 69 per il Bologna Jazz Festival.



Tom Kirkpatrick Quintet

ore 22:00 Binario69

Bologna Jazz Festival 2018



Tom Kirkpatrick - tromba

Michele Vignali - sax tenore

Daniele Gorgone - pianoforte

Luca Pisani - contrabbasso

Alberto Chiozzi - batteria

A seguire jam session.

L’evento è parte di Bologna Jazz Festival 2018