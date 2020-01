“La tombola bisestile”: una festa per esorcizzare il 2020

Ritorna il tradizionale appuntamento di inizio del nuovo anno teatrale con una serata speciale: tutti sono invitati a giocare a “La tombola bisestile”, a ingresso gratuito, in programma a Teatri di Vita sabato 11 gennaio (dalle ore 21). Una festa per esorcizzare il 2020 e per salutare il nuovo programma del teatro contemporaneo di Bologna. Al termine, un brindisi inaugurale con tutto il pubblico.

Durante la serata saranno consegnati i Premi dello Spettatore 2019, giunti alla quattordicesima edizione (il premio allo spettacolo più apprezzato dell’anno passato, e il premio allo spettatore più assiduo) e sarà svelata la stagione gennaio-aprile 2020 ai nastri di partenza.

Alla serata, condotta da Daniela Camboni e Saverio Peschechera, parteciperanno Andrea Satta dei Têtes de Bois, Francesco Martino, Damiano Pasi, Nicola Di Benedetto, Anas Arqawi, Stefano Toffanin, Francesco Baldi, Gianluca Enria, Giovanni Cordì, Antonio Anzillotti De Nitto e Patrizia Bernardi.