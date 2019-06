Tommaso Tam live al Gallery16

Giovedì 27 Giugno alle ore 20:00 Tommaso Tam, più semplicemente Tam, presenterà la versione vinile di “Cosmoillogico” il suo nuovo album di inediti, presso il locale Gallery16 in Via Nazario Sauro 16 a Bologna. Il locale è anche un negozio di vinili che evolve il concetto di “music store” per vivere, ascoltare e comprare musica.



Tam, cantautore “illogico”, polistrumentista trasversale nonchè McCartney in una delle Tribute Band dei Beatles italiane più affermate, si esibirà in duo accompagnato da Teodoro Nanni alle tastiere mentre sarà introdotto dallo scrittore, sceneggiatore di noir e graphic novel Alex Boschetti. Ingresso libero e gratuito.



Il suo nuovo album è composto da 11 brani di pop elettronico, pubblicato in tutti gli store digitali, piattaforme streaming ed in versione vinile colorato rosso (una versione CD sarà disponibile solo ai concerti dell’artista) su etichetta Vrec Music Label, Audioglobe distribuzione.



Così Tam parla del suo lavoro: «Prendete nota. Ma non una qualsiasi. L’ottava. L’ottava nota. Perché è lì, esattamente dentro quella nota che rimette in discussione l’origine e la genesi di ogni canzone, ma più in generale scardina i paradigmi della musica e dei processi creativi, è lì che catturiamo il senso profondo di questo disco, quasi un manifesto contro quello spazio che abitiamo sovrappensiero quando abbiamo paura di farci male e che chiamiamo “luogo comune”» [leggi l’intera presentazione del disco]



“Cosmoillogico” è stato anticipato dai due singoli “Free Space” e “11”, quest’ultimo attualmente in promozione radiofonica. Il sound è un elettropop anni 80 con Morgan nel cuore, echi beatlesiani (vedi l’uso dei cori). Non a caso Tam si è avvalso dell’aiuto alla produzione di David Sabiu (Jovanotti, Sandy Marton) e di Ignazio Orlando (Carboni, CCCP) mentre è stato da lui interamente scritto, arrangiato e suonato.



Tommaso Tam è un cantautore, produttore, chitarrista, dj che da diverso tempo si muove nell’underground musicale italiano. Dopo tre album (“Girare” del 2005, “Misogenio” del 2006 e “Meccanismo Base” del 2011) inizia a girare il mondo con la Tribute Band dei Beatles The MenLove a cui si dedica negli ultimi anni fino all’ispirazione di “Cosmoillogico”, il quarto album, uscito a Maggio 2019.



Buy / Listen: https://tam.fanlink.to/cosmoillogico