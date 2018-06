Tonino Carotone live: concerto gratuito al Botanique

Sabato 23 giugno Tonino Carotone al BOtanique, Giardini di via Filippo Re.

Ritorna a Bologna per festeggiare con noi i 25 anni del club, un vecchio amico dell'Estragon Club che non ha bisogno di presentazioni, il “Maestro dell’ora brava”, Tonino Carotone. Dopo aver girato Festival e Club di Europa e Sudamerica con il suo ultimo lavoro, ritorna a Bologna per deliziarci con un rinnovato show, Vita Clandestina. Un viaggio musicale nelle atmosfere dei locali di Barcelona, Buenos Aires fino ai peggiori bar di Caracas.. Perché viaggiare non è solo muoversi da un luogo all’altro.. ma è sperimentare!