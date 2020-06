Ripartono le passeggiate Free Walking Tour

Finalmente. Dopo una lunga pausa, tornano le passeggiate di Free Walking Tour Bologna. Nonostante l’incertezza del momento era necessario dare un segnale: la cultura e il turismo sono pronti a ripartire. E lo fanno dall'Italia, dagli italiani, che saranno i primi a potersi muovere nuovamente. Questa sarà l’estate del turismo di prossimità, per una riscoperta dei borghi e delle nostre città. Molte persone avranno voglia di libertà e di riprendersi i propri spazi, magari prediligendo una mobilità più sostenibile. Per chi visiterà Bologna nei prossimi mesi, ci sarà il Free Walking Tour ad attenderli, come ha sempre fatto, da due anni a questa parte. Nonostante le nuove regole introdotte dalle disposizioni regionali per la riapertura in sicurezza delle attività – mascherina obbligatoria e distanziamento fisico, prenotazione, massimo 10 persone per guida – il paradigma non cambia: per partecipare sarà necessario solo prenotarsi senza dover pagare alcuna quota fissa o biglietto, e alla fine del tour sarà possibile supportare il progetto tramite una donazione libera.

“Siamo consci delle difficoltà economiche delle famiglie italiane, ma speriamo anche che si prediligano le piccole realtà turistiche come la nostra. Abbiamo tutti bisogno di riacquisire fiducia e supportarci l’un l’altro”. Ogni sabato e domenica mattina alle ore 11.00 si potrà così partecipare ad una visita guidata di Bologna, accompagnati da una guida turistica locale. E prsto, il Free Walking Tour Bologna lancerà una rassegna di itinerari tematici serali, rivolti alla comunità. Per informazioni sulle attività e prenotazioni potete scrivere a info@samesametravels.com oppure chiamare il 3351627175. Il progetto Free Walking Tour Bologna aderisce alla rete nazionale di Free Walking Tour Italia. Scoprite di più sul sito www.freewalkingtouritalia.com