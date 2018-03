Tornano i Rundays di Decathlon

Reggetevi forte...

Il 18 Marzo tornano i #RUNDAYS in collaborazione con Polisportiva Masi - 27° Camminata ludico-motoria e 10° raduno di Nordic Walking

Ritrovo dalle 7:30 presso la CASA DEI POPOLI - Area ex Giordani - via Cimarosa,107 - Casalecchio di Reno (BO):

-Percorso Mini 4,5 km; Alternativa 8 km; Maxi 14,5 km; Nordic 8,4 km (Tempo max 3:00 h)

-Partenze ore 9:00

-Modalità di iscrizione GRATUITA (OBBLIGATORIA la Carta Decathlon)

Le iscrizioni avverranno esclusivamente presso il negozio DECATHLON ZOLA PREDOSA o DECATHLON BOLOGNA (200 posti disponibili per ogni negozio)

Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci in negozio o sulla nostra pagina Fb.

TI ASPETTIAMO!!!