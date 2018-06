Foosbol Cup: torneo di biliardino tra agenzie di comunicazione

FoosBOL Cup è il 1° torneo di biliardino tra le agenzie di comunicazione di Bologna e provincia. Non importa che facciano web, eventi, design, social, video, seo, pr o videogiochi. Il filo rosso è la comunicazione di foosbolcup agency



A non tutti piace il calcio, ma molti non resistono alla tentazione di una sfida a calcino, innaffiata di buona birra, mentre il caldo lascia spazio al fresco della sera



A non tutti piace l’idea di gareggiare in continuazione, ma molti preferiscono la sana competizione, quella capace di arricchire il team di una bella esperienza



A non tutti piace lavorare in continuazione, ma molti sarebbero capaci di trascorrere una bella serata in compagnia, conoscendo persone nuove e, perché no, facendo networking



Abbiamo unito tutto questo, ma solo la parte piacevole: abbiamo un biliardino, la possibilità di ospitare amici e la voglia di conoscere i professionisti della città. Perché allora non organizzare il primo torneo tra agenzie bolognesi?