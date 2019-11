“Per Natale nuove luci e colori per la Torre degli Asinelli”: la cerimonia di accensione

Cerimonia di inaugurazione del progetto “Per Natale nuove Luci e Colori per la Torre degli Asinelli”: Venerdì 29 novembre alle ore 19 - via Rizzoli angolo piazza di Porta Ravegnana.

Il nuovo progetto di Confcommercio Ascom Bologna per il periodo natalizio ‘Luci e Colori per la Torre degli Asinelli’ sarà inaugurato venerdì 29 novembre alle ore 19.Dal quel momento e fino al 6 Gennaio 2020, la Torre verrà illuminata nei suoi 4 lati e per tutta l’altezza creando una scenografia colorata che sarà visibile da tutti i punti della città.

L’illuminazione, realizzata con luci led a basso consumo, prevederà, in particolare, una dissolvenza morbida con colori prestabiliti che richiamano il Natale, intervallata da un movimento d’intensità dinamico delle luci colorate. L’effetto ottico unico e suggestivo sarà capace di suscitare forti emozioni, coinvolgendo i bolognesi ed i tanti turisti che sono previsti in arrivo per il Natale.

La Torre degli Asinelli, autentico simbolo di un'intera comunità, risulterà così ancor più valorizzata come la più straordinaria meta di richiamo turistico e di promozione della città.

L’impianto temporaneo di illuminazione della Torre degli Asinelli è stato realizzato grazie alla collaborazione e condivisione del progetto da parte del Comune di Bologna, della Soprintendenza e di Bologna Welcome. Partner tecnico del progetto è Radio Sata. Si ringrazia per il contributo la Camera di Commercio di Bologna e per la sponsorizzazione Emil Banca, Gruppo Hera e Comet.

All’evento inaugurale di Luci e Colori per la Torre degli Asinelli previsto per le ore 19 interverranno le massime autorità civili e religiose; al termine, si accenderanno anche le luminarie nelle vie di Bologna con la tradizionale iniziativa La Città della Luce realizzata da Confcommercio Ascom Bologna in collaborazione con i commercianti delle strade coinvolte, grazie al contributo della Camera di Commercio di Bologna.

Brilleranno così, in molte strade e piazze di Bologna, dal centro storico alla periferia, le caratteristiche luci natalizie. Un’atmosfera così coinvolgente sarà l’augurio per le festività rivolto da Confcommercio Ascom e dalle sue imprese associate ai visitatori e ai bolognesi.

Gli allestimenti saranno realizzati con luci led. La scelta tecnica di quest’anno è tornare progressivamente ad un colore più caldo che creerà ambientazioni molto suggestive a basso consumo energetico.