'Tot i magnen e mè a pegh': tre atti brillanti di Luciana Minghetti

Commedia dialettale bolognese tre atti di Luciana Minghetti al teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio. Una famiglia composta dal capofamiglia,unico lavoratore, cui si aggiungono moglie,figlio,madre,cognato,suocera, tutti a carico.

Non sapendo più come fare per liberarsi di quelli che lui definisce ospiti aggiunti, che oltre a farsi mantenere sono anche in conflitto politico con lui, decide di chiedere aiuto ad un amico: scaturiranno così situazioni veramente inaspettate e divertenti.