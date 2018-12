Totò ritorna al Majestic tra musica e cibo

La “fame atavica” di Totò, i suoi brani più famosi interpretati da un duo, e soprattutto un menù ispirato alle sue ricette e ai suoi film, che racconta con profumi e sapori la Napoli del grande attore. Sono gli ingredienti della serata “Natale con Totò” di sabato 15 dicembre nella cornice del 5 stelle lusso bolognese, organizzata con Ape Confedilizia Bologna e presentata dalla scrittrice Maria Teresa Cremonini.



In programma, una “conversazione dei sensi” che parte dall’universo creativo di Totò per unire musica e cibo. Indimenticabili canzoni di cui era autore, aneddoti, storie e sorprendenti ricette originali raccontano il Totò più e meno noto, la maschera, l’attore e l’uomo, che a volte coincidevano. Con un solo invito: “A prescindere, pensate a me, prima e dopo i pasti” (da ‘Due cuori tra le belve’).



Appuntamento alle 19.30, per la presentazione del menù e le note “ispirative” del soprano Lucia Conte, che interpreterà i brani più celebri tra quelli scritti da Antonio De Curtis, accompagnata al pianoforte dal maestro croato Dragan Babic. Un gustoso aperitivo di note, in attesa della cena, alle 20.00.



Il menù è decisamente particolare. Ogni piatto è abbinato a un ricordo, una citazione preziosa.

Per informazioni tel. 051 226416