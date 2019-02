Toto'-zuoccole tammorre & femmene

TOTO’

Il viaggio comincia a Napoli (e dove sennò) dove nell'aprile del 2017 una grande mostra restituisce alla sua amata città (e anche al mondo, in definitiva) tutto il genio di Antonio De Curtis, andando ben oltre la maschera di Totò. Li, alla mostra, c'è Elena Anticoli de Curtis che, con Loretta Cavaricci, sta esplorando, attraverso un bellissimo libro (A Napoli con Totò) i luoghi più cari e più intimi del nonno. Li c'è Pasquale Imperatore, un musicista napoletano che ha trovato a Bologna, la giusta dimensione per dare corpo ad un sogno: rendere in musica la poetica del Principe esaltandone l'umanità e la sensibilità. I due non si conoscono ma, casualmente, s'incontrano (un anno e mezzo dopo proprio a Bologna dopo un recital tenuto da Alessandro Preziosi su Totò…) e salutandosi colgono da subito quella "scintilla" che scocca, in questi casi, tra persone la cui sintonia e profondità “battono all'unisono”. Comincia così la costruzione di un grande progetto che porterà alla produzione di un Disco e di uno Spettacolo Teatrale.



Il viaggio, quindi, prosegue a Bologna dove il 14 febbraio (Teatro Degli Alemanni) andrà in scena "Zuoccole Tammorre e Femmene". Musiche, versi e frammenti dal profondo di Antonio De Curtis. Un Totò quindi, cantato, recitato, letto, danzato e, con profondo rispetto e affetto, "abbracciato" (in fondo sarà con noi sul palco).



Ed il viaggio farà, allo stesso tempo, tappa tra le note del disco: “Totò e Eduardo: Penziere e Femmene”. Una "e" intorno alla quale navigano i pensieri. Un "femminile" come punto dove si intrecciano il senso e la sonorità dei versi. Dove (anche grazie alla collaborazione con la famiglia De Filippo) la poesia di Totò e Eduardo si fondono in un abbraccio musicale.

Il viaggio è solo all’inizio, un mondo che può affascinare viaggiatori che preferiscono esplorare luoghi e sentimenti. “Musica artigiana” dove passione e immediatezza sono tra gli ingredienti che accompagnano il fluire delle immagini, delle riflessioni e delle suggestioni che animano i brani.

